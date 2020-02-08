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Власти России и Белоруссии договорились о поставках газа на 2020 год, сообщил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.

По его словам, топливо будет поставляться на условиях 2019 года. Предоставление скидок республике на нефть потребовало бы введения госрегулирования поставок нефти. Однако ничего менять не будут. Правительство РФ просто будет...