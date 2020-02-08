Международное агентство Fitch сохранило долгосрочный кредитный рейтинг России на инвестиционном уровне BBB.
Долгосрочный рейтинг РФ подтверждён на уровне F2.
Российский рейтинг дефолта эмитента на уровне ВВВ отражает надёжную и последовательную политическую базу, которая поддерживает улучшение макроэкономической стабильности и устойчивость к потрясениям, — говорится в сообщении агентства.
Эксперты отметили, что приверженность таргетированию инфляции и разумная налогово-бюджетная политика способствуют повышению макроэкономической стабильности и снижению зависимости от цен на нефть.
Как ранее писал NEWS.ru, российская экономика в настоящий момент по многим показателям стабильнее, чем когда-либо, несмотря на введённые Западом санкции. Москву должна пугать возможная их отмена, а не продление ограничений.
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