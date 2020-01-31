https://static.news.ru/photo/353410fc-43aa-11ea-bca5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

Российская экономика в настоящий момент по многим показателям стабильнее, чем когда-либо, несмотря на введённые Западом санкции. Москву должна пугать возможная их отмены, а не продление ограничений.

Такое мнение высказано в статье, опубликованной в газете Financial Times.

Нынешняя ситуация в России сложилась благодаря разумной финансовой политике властей, экономической адаптации к изменившимся из-за санкций условиям, а также большой удачи, считают в издании.

Эксперты отмечают, что государственный долг в России составляет около 15% от ВВП, в то время как в странах Евросоюза средний аналогичный показатель достигает 80%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что германское рейтинговое агентство Scope Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг России с «ВВВ-» до «ВВВ» со стабильным прогнозом. Агентство повысило рейтинг РФ за «правильную» консервативную фискальную политику, сопровождающуюся низким госдолгом, а также за повышение устойчивости к внешним шокам. Несколько ранее похожую оценку поставило России и агентство Fitch. При этом более низкий рейтинг присвоило S&P — на уровне «BBB-».