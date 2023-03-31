Финансовый аналитик объяснил, с чем связано снижение курса рубля Финансовый аналитик Беляев назвал экономическую вялость причиной снижения курса рубля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Офис Московской биржи

Снижение курса рубля связано с современной инертностью российской экономики, считает финансовый аналитик Михаил Беляев. В разговоре с ФБА «Экономика сегодня» эксперт заявил, что при сохранении такого положения стоимость евро к апрелю составит 84-85 рублей. По его словам, рубль стабильно теряет одну-две единицы в месяц.

Финансовые интервенции не изменят тенденцию в ситуации, когда экономика потеряла часть импульсов к развитию. Это привело к тому, что рубль стабильно теряет одну-две единицы к доллару и евро в месяц. Если положение не изменится, то в апреле евро будет стоит в районе 84–85 рублей, а доллар уйдет к отметке в 78 единиц, — пояснил аналитик.

По словам Беляева, российский бизнес демонстрирует инертность и недостаток предпринимательских компетенций. Он отметил, что влияние на нежелание развиваться оказала денежно-кредитная политика Центробанка РФ и сохранение ключевой ставки на уровне 7,5%. По мнению аналитика, основная проблема заключается именно во внутренних факторах, поэтому необходимо предпринимать меры для оживления народного хозяйства и экономических процессов в России.

В рыночной экономике все зависит от активности предпринимателей. Если они занимают пассивную позицию, требуют сделать все как было и предоставить кучу льгот, то процесс точно не будет идти хорошо, — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что курс евро вырос в ходе торгов на МосБирже превысил отметку в 84 рубля впервые с 20 апреля 2022 года. По состоянию на 15:28 мск европейская валюта выросла на 0,24% и стоила 84,005 рубля.