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Экономика

Финансисты рассказали, чем заменить доллар

02:19, 17 мая 2021
Фото: Michael Weber/imageBROKER.com/Global Look Press

Последние несколько лет доллар и евро растут крайне слабо, а валютные депозиты практически не приносят прибыли. Для получения дохода следует отказаться от вложений в одну валюту и выбрать валютный портфель, совершая операции порядка двух раз в год. Тогда выгода будет более ощутимой. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказали финансисты.

По мнению экспертов, сейчас в России настало не самое лучшее время для спекуляций валютой. Центробанк ужесточает денежно-кредитную политику, что будет поддерживать рубль в среднесрочной перспективе и не даст возможности зарабатывать на валюте не слишком искушённому в этом обывателю.

Наиболее интересно сейчас иметь в портфеле часть в евро и в долларах, часть — в юанях и обязательно в рублях, чтобы иметь возможность на реакцию по новостям или изменениям на рынке, указывают специалисты.

Также есть любопытные предложения и на фондовом рынке. Например, ИИС (индивидуальный инвестиционный счёт) и ПИФы крупных управляющих компаний.

Ранее финансист посоветовал россиянам не упускать свой шанс и подзаработать на падении российского рубля. Он заявил, что правительство не заинтересовано в укреплении национальной валюты, потому что её слабые позиции позволяют наполнять бюджет.

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