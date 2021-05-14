Финансисты рассказали, чем заменить доллар

Последние несколько лет доллар и евро растут крайне слабо, а валютные депозиты практически не приносят прибыли. Для получения дохода следует отказаться от вложений в одну валюту и выбрать валютный портфель, совершая операции порядка двух раз в год. Тогда выгода будет более ощутимой. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказали финансисты.
По мнению экспертов, сейчас в России настало не самое лучшее время для
Наиболее интересно сейчас иметь в портфеле часть в евро и в долларах, часть — в юанях и обязательно в рублях, чтобы иметь возможность на реакцию по новостям или изменениям на рынке, указывают специалисты.
Также есть любопытные предложения и на фондовом рынке. Например, ИИС (индивидуальный инвестиционный счёт) и ПИФы крупных управляющих компаний.
Ранее финансист посоветовал россиянам не упускать свой шанс и подзаработать на падении российского рубля. Он заявил, что правительство не заинтересовано в укреплении национальной валюты, потому что её слабые позиции позволяют наполнять бюджет.