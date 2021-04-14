Финансист рассказал о модели накопления по принципу снежного кома

https://static.news.ru/photo/5788b812-f6d6-11ea-8b9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Увеличивать накопления на депозите можно, используя «сложный процент» или «вклад с капитализацией». Об этом рассказал директор департамента рынков капитала Accent Capital Андрей Аржанухин.

В интервью агентству ПРАЙМ эксперт объяснил , что в подобных случаях банки традиционно указывают ставку с учётом капитализации и без неё.

Однако разница при нынешних ставках вряд ли будет существенной, но заработать дополнительные несколько десятых процента можно, — отметил Аржанухин.

По словам финансиста, также можно капитализировать процент на доходах с ценных бумаг, это получится в том случае, если купоны по облигации или дивиденды, полученные от владения акциями, не выводить на банковский счёт, а вкладывать в покупку новых ценных бумаг. При этом эксперт советует обратить внимание на паевые инвестиционные фонды (ПИФ), в которых все имеющиеся средства проходят автоматическое реинвестирование.

Андрей Аржанухин подчёркивает, что выбирать продукты со сложным процентом или реинвестированием следует в тех случаях, когда человек ставит своей задачей максимально заработать и не пользоваться доходом для текущего потребления.

Если же вы понимаете, что инвестированные деньги вам могут понадобиться в любой момент, смысла от использования «сложного процента» нет, — резюмировал эксперт.

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