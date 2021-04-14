Финансист рассказал о модели накопления по принципу снежного кома

Увеличивать накопления на депозите можно, используя «сложный процент» или «вклад с капитализацией». Об этом рассказал директор департамента рынков капитала Accent Capital Андрей Аржанухин.
В интервью агентству ПРАЙМ эксперт
Однако разница при нынешних ставках вряд ли будет существенной, но заработать дополнительные несколько десятых процента можно, — отметил Аржанухин.
По словам финансиста, также можно капитализировать процент на доходах с ценных бумаг, это получится в том случае, если купоны по облигации или дивиденды, полученные от владения акциями, не выводить на банковский счёт, а вкладывать в покупку новых ценных бумаг. При этом эксперт советует обратить внимание на паевые инвестиционные фонды (ПИФ), в которых все имеющиеся средства проходят автоматическое реинвестирование.
Андрей Аржанухин подчёркивает, что выбирать продукты со сложным процентом или реинвестированием следует в тех случаях, когда человек ставит своей задачей максимально заработать и не пользоваться доходом для текущего потребления.
Если же вы понимаете, что инвестированные деньги вам могут понадобиться в любой момент, смысла от использования «сложного процента» нет, — резюмировал эксперт.
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