Названо лучшее применение ста тысячам рублей

https://static.news.ru/photo/bc9cbf30-9c69-11eb-ae9d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ста тысяч рублей будет недостаточно для инвестирования, поэтому стоит рассмотреть более приземлённые варианты их применения. Об этом NEWS.ru рассказал директор центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

По его словам, свободные накопления такого уровня лучше всего потратить на своих детей или внуков. Тем же, кто ещё не успел стать родителями, эксперт посоветовал вложиться в потребление и не пытаться как-то приумножить сбережения. Сто тысяч всё равно не принесут серьёзных дивидендов, а попытки на них заработать могут обернуться ненужными рисками.

Потратить сто тысяч рублей на детей, на внуков, создать им благоприятные условия существования — это самое разумное вложение капитала. Они принесут гораздо больше дивидендов, чем условно депозит в банке или покупка ОФЗ. Если вы играете в длинную, конечно. Георгий Остапкович директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ

Как отметил Остапкович, для инвестирования в ценные бумаги потребуется минимум полтора миллиона рублей. Пытаться же заработать на курсе валют не выйдет из-за высокой комиссии банков.

Первичный капитал, о котором можно говорить — это минимум полтора-два миллиона. Остальное — бабушкины россказни. Переводить в валюту — вы потеряете на конвертации. Сто тысяч нужно вкладывать в потребление, никаких дивидендов вы с них не получите, — подчеркнул экономист.

По мнению специалиста, вложение в рынок акций — самый здравый способ распоряжения миллионными накоплениями, особенно при наличии хорошего брокера.