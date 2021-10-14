Финансист рассказал, чем обернётся для рубля «газовый бум» в Европе

Российский бюджет не получает дополнительной валютной выручки от высоких цен на газ. Также этот фактор не оказывает влияния на курс рубля. Об этом рассказал в интервью агентству ПРАЙМ доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ Лазарь Бадалов.

По словам Бадалова, у «Газпрома», являющегося основным российским экспортёром газа, не возникает дополнительной сверхприбыли от высоких цен на топливо.

Львиная доля экспортных поставок осуществляется по долгосрочным контрактам с негибкой ценовой формулой и не приводит к росту выручки «Газпрома», — отметил эксперт.

По словам Бадалова, чтобы выручка «Газпрома» выросла, а рубль укрепился, цены на газ должны продержаться на высоком уровне до начала 2022 года.

Ранее представитель компании Total предложил свою версию сложившейся на рынке Европы нехватки газа. По его словам, причина дефицита заключается в сокращении поставок из других стран.