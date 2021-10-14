16+

Рубрики

Медиа

Архив

Экономика

Финансист рассказал, чем обернётся для рубля «газовый бум» в Европе

02:19, 14 октября 2021
Финансист рассказал, чем обернётся для рубля «газовый бум» в Европе Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Российский бюджет не получает дополнительной валютной выручки от высоких цен на газ. Также этот фактор не оказывает влияния на курс рубля. Об этом рассказал в интервью агентству ПРАЙМ доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ Лазарь Бадалов.

По словам Бадалова, у «Газпрома», являющегося основным российским экспортёром газа, не возникает дополнительной сверхприбыли от высоких цен на топливо.

Львиная доля экспортных поставок осуществляется по долгосрочным контрактам с негибкой ценовой формулой и не приводит к росту выручки «Газпрома», — отметил эксперт.

По словам Бадалова, чтобы выручка «Газпрома» выросла, а рубль укрепился, цены на газ должны продержаться на высоком уровне до начала 2022 года.

Ранее представитель компании Total предложил свою версию сложившейся на рынке Европы нехватки газа. По его словам, причина дефицита заключается в сокращении поставок из других стран.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео