Финансист дал совет, как уберечь кошелёк в условиях повального роста цен

Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган дал совет, как уберечь свой бюджет в условиях растущей инфляции. Эксперт считает, что в текущих экономических реалиях сложно советовать зарабатывать больше, поэтому надо пойти от обратного, пишет ПРАЙМ.

Для того, чтобы не остаться без копейки, лучше всего перейти на осознанное планирование бюджета, копить, используя самые консервативные инструменты инвестирования и не пренебрегать дисконтами и скидками. Чтобы следить за расходами, нужно завести дневник покупок и трат.

Что касается дорогостоящих покупок, такие приобретения стоит рассматривать по мере необходимости.

По дорогостоящим покупкам, особенно импортных товаров, представляется, что они могут подорожать ещё сильнее в следующем году, если в России начнётся очередная волна девальвации, поэтому такие приобретения стоит рассматривать по мере необходимости. Если есть срочность и нет сбережений, но есть чёткое понимание, что рассрочку или кредит можно будет спокойно закрыть за несколько месяцев без ущерба бюджету, то можно перекредитоваться. Если такой уверенности нет и нет срочности, то, конечно, лучше в долги не влезать, — посоветовал финансист.

Ранее доцент кафедры маркетинга РЭУ имени Плеханова Анастасия Лукина рассказала. что заставляет людей переплачивать за мелочи и ерунду. За килограмм картошки покупатель может торговаться и уплатить не более 40 рублей, тогда как за пачку чипсов готов отдать и 100 рублей.