Федеральное казначейство назначили оператором системы торгов госимуществом

https://static.news.ru/photo/6e42ed0c-2ca0-11eb-8da5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о назначении Федерального казначейства оператором системы торгов госимуществом.

По данным пресс-службы кабмина, за счёт этого планируется усовершенствовать процедуру реализации госимущества.

Согласно постановлению, назначенному оператором ведомству передали официальный интернет-ресурс torgi.gov.ru. Оно доработает сайт, в том числе наладит обмен данными с другими госсистемами, обеспечит структурирование сведений о сделках и непрерывность процесса торгов. Также будет реализован учёт всех юридически значимых действий в сфере торгов госимуществом.

В правительстве уточнили , что в настоящее время системе опубликовано более 1,4 млн извещений и зарегистрировано свыше 39,6 тысячи организаторов торгов. До этого за данный ресурс отвечало Минэкономразвития.

Ранее NEWS.ru писал, что Федеральная антимонопольная служба предложила создать единый сайт по продаже конфискованного имущества.