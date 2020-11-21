Федеральное казначейство назначили оператором системы торгов госимуществом

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о назначении Федерального казначейства оператором системы торгов госимуществом.
По данным пресс-службы кабмина, за счёт этого планируется усовершенствовать процедуру реализации госимущества.
Согласно постановлению, назначенному оператором ведомству передали официальный интернет-ресурс torgi.gov.ru. Оно доработает сайт, в том числе наладит обмен данными с другими госсистемами, обеспечит структурирование сведений о сделках и непрерывность процесса торгов. Также будет реализован учёт всех юридически значимых действий в сфере торгов госимуществом.
В правительстве
Ранее NEWS.ru писал, что Федеральная антимонопольная служба предложила создать единый сайт по продаже конфискованного имущества.