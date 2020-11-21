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Федеральное казначейство назначили оператором системы торгов госимуществом

11:43, 22 ноября 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о назначении Федерального казначейства оператором системы торгов госимуществом.

По данным пресс-службы кабмина, за счёт этого планируется усовершенствовать процедуру реализации госимущества.

Согласно постановлению, назначенному оператором ведомству передали официальный интернет-ресурс torgi.gov.ru. Оно доработает сайт, в том числе наладит обмен данными с другими госсистемами, обеспечит структурирование сведений о сделках и непрерывность процесса торгов. Также будет реализован учёт всех юридически значимых действий в сфере торгов госимуществом.

В правительстве уточнили, что в настоящее время системе опубликовано более 1,4 млн извещений и зарегистрировано свыше 39,6 тысячи организаторов торгов. До этого за данный ресурс отвечало Минэкономразвития.

Ранее NEWS.ru писал, что Федеральная антимонопольная служба предложила создать единый сайт по продаже конфискованного имущества.

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