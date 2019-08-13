Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Москве возбудило дело против интернет-сервиса «Кинопоиск» за недостоверную рекламу бесплатного периода премиальной подписки на сайте Yandex. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
Несмотря на то, что в содержании рекламы чётко было написано, что по премиальной подписке клиент может бесплатно смотреть сериалы, в том числе нашумевшую «Игру престолов», 30 дней, при переходе на портал kinopoisk информация неожиданно искажалась, обещая зрителям всего лишь 7 дней удовольствия, — говорится в сообщении на сайте столичного УФАС.
Сотрудники антимонопольной службы пояснили, что в рекламе, распространяемой «Кинопоиском», усматриваются признаки нарушения Закона о рекламе.
В связи с этим ведомство открыло производство в отношении рекламодателя ООО «Кинопоиск» и заинтересованного лица ООО «Яндекс».
Рассмотрение дела назначено на 21 августа. «Кинопоиску» грозит штраф до 500 тысяч рублей, передаёт «Ридус».
Как писал News.ru, ранее в пресс-службе ФАС заявили, что ведомство не получало жалобы на производителей и поставщиков хлеба касательно роста цен.