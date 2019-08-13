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Украинский оператор «Укртранснафта» получил от «Транснефти» новую часть компенсации в размере €600 тысяч за загрязнённое сырьё, попавшее в трубопровод «Дружба». Общая сумма выплат таким образом выросла до €2,9 млн.

На данный момент АО «Укртранснафта» получило от АО «Транснефть» часть компенсации в размере более €2,9 млн за попадание нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений в украинский участок нефтепровода «Дружба», —...