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Банк России предполагает, что цена на нефть марки Urals достигнет уровня $50 за баррель уже к началу 2021 года. В связи с этим ЦБ закладывает в базовый сценарий стоимость нефти в 2020 году на уровне $55 за баррель, а в 2021–2022 годах — $50 за баррель.

Достижение уровня $50 за баррель предполагается к началу 2021 года, — говорится в докладе Центробанка о денежно-кредитной политике. В основе этого прогноза лежит предполагаемое снижение темпов мирового экономического роста и...