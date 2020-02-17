Федеральная антимонопольная служба предожила Росрыболовству заменить действующий сейчас исторический принцип квотирования на распределение квот по результатам аукционов.
Заместитель руководителя ФАС России Михаил Евраев сообщил, что данная мера направлена на развитие рынка и привлечение инвесторов. Проект соответствующего документа ушёл на согласование в федеральные органы исполнительной власти,
Перевод части квот на аукцион по крабам уже показал положительный эффект, — подчеркнул Евраев.
Как писал NEWS.ru ранее, в 2020 году Россия может столкнуться с острой нехваткой судов рыбопромыслового флота. В случае сохранения тенденции к списанию судов, которая наблюдалась в стране за последние годы, уже в 2020 году будет наблюдаться ограничение в наращивании объёма вылова рыбы, по оценке отраслевых экспертов, в объёме свыше 5 млн тонн.
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