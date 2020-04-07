ФАС предложила индексировать цены на газ для промышленности и населения

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала проекты приказов об индексации с июля регулируемых оптовых цен на газ для промышленности и населения на 3%.
Согласно документам, тарифы проиндексируют в среднем на 3% с 1 июля.
Оптовые цены на газ, утвержденные настоящим приказом, учитываются при формировании розничных цен на газ, реализуемый населению, — говорится в приказах, размещённых в базе федерального портала проектов нормативно-правовых актов.
Аналогичный вывод об индексации на 3% следует из приложения к приказу об индексации оптовой стоимости газа, который добывает «Газпром» и его аффилированные лица, реализуемого промышленным потребителям.
Ранее NEWS.ru писал, что по просьбе патриарха Кирилла религиозные организации РФ могут отнести к категории «население» в документе о формировании цен на газ. Благодаря этому стоимость газа для них снизится примерно на 20%.
Добавьте наши новости в избранные источники