ФАС предложила индексировать цены на газ для промышленности и населения

https://static.news.ru/photo/6248e64e-78cf-11ea-80b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала проекты приказов об индексации с июля регулируемых оптовых цен на газ для промышленности и населения на 3%.

Согласно документам, тарифы проиндексируют в среднем на 3% с 1 июля.

Оптовые цены на газ, утвержденные настоящим приказом, учитываются при формировании розничных цен на газ, реализуемый населению, — говорится в приказах, размещённых в базе федерального портала проектов нормативно-правовых актов.

Аналогичный вывод об индексации на 3% следует из приложения к приказу об индексации оптовой стоимости газа, который добывает «Газпром» и его аффилированные лица, реализуемого промышленным потребителям.

Ранее NEWS.ru писал, что по просьбе патриарха Кирилла религиозные организации РФ могут отнести к категории «население» в документе о формировании цен на газ. Благодаря этому стоимость газа для них снизится примерно на 20%.