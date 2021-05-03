ФАС одобрила соглашение операторов связи по строительству сетей 5G

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила соглашение операторов по построению сетей пятого поколения (5G), согласно которому равный доступ к радиочастотам получат все участники рынка. Об этом сообщает ведомство.

Как пишет ФАС, она рассмотрела ходатайство ПАО «Ростелеком», ПАО «Башинформсвязь», ПАО «ВымпелКом» и ПАО «МегаФон» о даче предварительного согласия на заключение операторами подвижной радиотелефонной (сотовой) связи соглашения о совместной деятельности на территории РФ по построению сетей 5G.

Данные операторы связи должны будут разработать и согласовать с антимонопольным органом условия использования инфраструктуры и (или) совместного использования радиочастот и условий предоставления инфраструктуры для MVNO операторов связи.

С учётом предоставленных гарантий доступа операторов связи к высвобождаемому радиочастотному спектру ФАС России согласовала сделку, - говорится в сообщении.

Накануне компания МТС запустила в Москве первую в России пилотную пользовательскую сеть 5G. Отмечается, что абоненты телефонного оператора смогут подключаться к этой сети при наличии у них смартфонов, поддерживающих эту функцию. Скорость Интернета будет достигать 1,5 Гбит/с, а задержки будут минимальными. Количество зон 5G и покрытие со временем будет увеличиваться.

Также сообщалось, что государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) собирается обсудить допуск дочерней компании «Ростелекома» к тестированию работы сети 5G в метрополитенах Москвы и Казани в диапазоне 3,4–3,8 ГГц (самый популярный в мире), который считается оптимальным для пятого поколения связи.

Согласно нацпроекту «Цифровая экономика», массовое строительство сетей 5G в России должно начаться в 2022 году, когда первые сети пятого поколения появятся в городах-миллионниках. Сеть 5G в первую очередь станет доступна для бизнес-клиентов и крупных предприятий.