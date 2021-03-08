Сеть 5G может заработать в метро Москвы и Казани

https://static.news.ru/photo/abdfbf3a-80a8-11eb-8c7a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) собирается обсудить допуск дочерней компании «Ростелекома» к тестированию работы сети 5G в метрополитенах Москвы и Казани в диапазоне 3,4–3,8 ГГц (самый популярный в мире). Он считается оптимальным для пятого поколения связи. Окончательное решение ещё только предстоит принять, так как ещё не получено заключение ключевых членов ГКРЧ.

Сам «Ростелеком» передачу заявки официально подтвердил, пишут «Ведомости». В 2018-м предприятие организовало три пилотные зоны 5G (в Сколково, Иннополисе в Татарстане и в Эрмитаже (Санкт-Петербург)), затем запросило разрешение продолжить работу данных площадок, однако оператору отказали, заявил его представитель Валерий Костарев.

Сейчас российский бизнес оказался под угрозой потери конкурентоспособности, так как во всём мире сети 5G уже запускаются в коммерческую эксплуатацию, а в России их не ожидается до 2024 года. <...> Нужны хотя бы полигоны и опытные зоны, пусть эти зоны будут в таких местах, где создание помех другим сетям связи невозможно, например, в метро. Нужно срочно накапливать цифровые компетенции по использованию 5G в различных отраслях экономики, — отметил Костарев.

Накануне компания МТС запустила в Москве первую в России пилотную пользовательскую сеть 5G. Отмечается, что абоненты телефонного оператора смогут подключаться к этой сети при наличии у них смартфонов, поддерживающих эту функцию. Скорость Интернета будет достигать 1,5 Гбит/с, а задержки будут минимальными. Количество зон 5G и покрытие со временем будет увеличиваться.

Ранее NEWS.ru писал, что 11 марта в России у операторов фиксированного беспроводного доступа в Интернет закончится действие разрешений на использование частот 3,4–3,6 ГГц. Компаниям, работающим в этом диапазоне, возможно, придётся из-за этого отключить свои сети. Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ, основной орган, занимающийся распределением этого ресурса в России) выдала «Ростелекому», «МегаФону» и другим компаниям разрешения для предоставления беспроводного фиксированного доступа в Интернет в диапазоне 3,4–3,6 ГГц 10 марта 2011 года. Срок их действия — 10 лет.