Некоторым абонентам домашнего интернета через неделю отключат связь

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11 марта в России у операторов фиксированного беспроводного доступа в интернет закончится действие разрешений на использование частот 3,4–3,6 ГГц. Компаниям, работающим в этом диапазоне, возможно, придётся из-за этого отключить свои сети.

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ, основной орган, занимающийся распределением этого ресурса в России) выдала «Ростелекому», «МегаФону» и другим компаниям разрешения для предоставления беспроводного фиксированного доступа в интернет в диапазоне 3,4–3,6 ГГц 10 марта 2011 года. Срок их действия — 10 лет.

Операторы обсуждали продление указанного срока с представителями комиссии ещё в прошлом году. Этот вопрос должен был стать наиболее горячим на первом заседании ГКРЧ в этом году. Но поскольку оно до сих пор не состоялось, те, кто сейчас использует частоты 3,4–3,6 ГГц, 11 марта должны будут выключить передатчики, — сообщил РБК источник, близкий к ГКРЧ.

Последние несколько лет операторы просили выделить им частоты 3,4–3,8 ГГц для развития 5G, но силовые ведомства и Роскосмос выступили против, аргументировав тем, что сети мобильной связи будут создавать помехи для их систем.

Как писал NEWS.ru, представители «большой тройки» операторов мобильной связи: МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» (бренд «Билайн») направили письмо зампреду правительства РФ Дмитрию Чернышенко, в котором заявили о неоправданности госрегулирования цен на пропуск голосового трафика. По их мнению, идея, предложенная Минцифры, ослабит конкуренцию.

Минцифры подготовило изменения в порядок регулирования межоператорских тарифов, они устанавливаются для операторов фиксированной связи, которые владеют не менее 25% номерной ёмкости в регионе. Министерство предлагает распространить госрегулирование тарифов на пропуск голосового трафика для оператора универсальной связи (в России таким статусом обладает только «Ростелеком») и на его взаимодействие с мобильными операторами. Если межоператорские тарифы сотовых компаний превысят регулируемые цены для оператора универсальной связи, он сможет требовать возмещение разницы.