В России запустили первую сеть 5G

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Компания МТС запустила в Москве первую в России пилотную пользовательскую сеть 5G. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

ПАО «МТС» объявляет о запуске первой в России масштабной пользовательской пилотной сети 5G в диапазоне 4,9 ГГц в 14 популярных местах Москвы, — говорится в сообщении.

Отмечается, что абоненты телефонного оператора смогут подключаться к этой сети при наличии у них смартфонов, поддерживающих эту функцию. Скорость интернета будет достигать 1,5 Гбит/с, а задержки будут минимальными. Количество зон 5G и покрытие со временем будет увеличиваться, передаёт АГН «Москва».

Ранее NEWS.ru писал, что 11 марта в России у операторов фиксированного беспроводного доступа в Интернет закончится действие разрешений на использование частот 3,4–3,6 ГГц. Компаниям, работающим в этом диапазоне, возможно, придётся из-за этого отключить свои сети.

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ, основной орган, занимающийся распределением этого ресурса в России) выдала «Ростелекому», «МегаФону» и другим компаниям разрешения для предоставления беспроводного фиксированного доступа в Интернет в диапазоне 3,4–3,6 ГГц 10 марта 2011 года. Срок их действия — 10 лет.