Евросоюз направил РФ претензии на €290 млрд за импортозамещение

Евросоюз направил РФ претензии на €290 млрд за импортозамещениеЕвросоюз направил РФ претензии на €290 млрд из-за политики импортозамещения
Евросоюз обратился во Всемирную торговую организацию (ВТО) с требованием от России €290 млрд. Именно в такую сумму оценивается ущерб, который нанесла РФ, дискриминировав европейские товары своей политикой импортозамещения. Об этом пишут «Известия».
ВТО обещает
Претензии Евросоюза связаны с тремя мерами, которые предприняла Россия: дискриминационной оценкой заявок на госзакупки, требованием получить предварительные разрешения и национальными квотами при госзакупках.
По словам представителей Евросоюза, все эти требования ставят европейских производителей в экономически менее выгодные условия, лишая возможности здоровой конкуренции.
Ранее офис торгового представителя США Кэтрин Тай распространил заявление, в котором говорилось. что политика импортозамещения, проводимая в России, а также преференции для товаров и услуг внутреннего производства противоречат нормам ВТО. Тай выразила намерения работать над ответными мерами по линии организации.
В ответ член Совета Федерации Алексей Пушков назвал претензии Тай комичными. По его мнению в современных условиях подобные действия России абсолютно обоснованны.