Евросоюз направил РФ претензии на €290 млрд за импортозамещение

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Евросоюз обратился во Всемирную торговую организацию (ВТО) с требованием от России €290 млрд. Именно в такую сумму оценивается ущерб, который нанесла РФ, дискриминировав европейские товары своей политикой импортозамещения. Об этом пишут «Известия».

ВТО обещает рассмотреть данный спор. Предположительно, он станет одним из крупнейших по цене за всю историю существования организации.

Претензии Евросоюза связаны с тремя мерами, которые предприняла Россия: дискриминационной оценкой заявок на госзакупки, требованием получить предварительные разрешения и национальными квотами при госзакупках.

По словам представителей Евросоюза, все эти требования ставят европейских производителей в экономически менее выгодные условия, лишая возможности здоровой конкуренции.

Ранее офис торгового представителя США Кэтрин Тай распространил заявление, в котором говорилось. что политика импортозамещения, проводимая в России, а также преференции для товаров и услуг внутреннего производства противоречат нормам ВТО. Тай выразила намерения работать над ответными мерами по линии организации.

В ответ член Совета Федерации Алексей Пушков назвал претензии Тай комичными. По его мнению в современных условиях подобные действия России абсолютно обоснованны.