https://static.news.ru/photo/219af4b8-4c0e-11ea-87c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Естественные монополии («Газпром», «Ростелеком» и «Транснефть», РЖД) выступают против законопроекта о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). В компаниях считают, что кабмин хотчет лишить предприятия контроля над инвестпрограммами.

В РЖД заявили, что участие в СЗПК является принудительным, а поводов для отказа у крупнейших участников рынка нет. Их обяжут компенсировать ущерб инвесторам, если тарифы поднимут. В результате подорожают услуги для остальных потребителей, в том числе отдельных граждан, считают представители перевозчика. В монополиях надеются, что реформа их не коснётся — рабочая версия поправок содержит мягкие формулировки, пишут «Ведомости». Подобные письма предприятия направили в Минэкономразвития и Минтранс.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в адрес нового главы правительства РФ Михаила Мишустина поступил призыв осуществить налоговую амнистию для малого бизнеса и предоставить промышленности доступ к дешёвому долгосрочному беззалоговому кредитованию. С инициативой выступила Партия Роста, которую возглавляет уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.