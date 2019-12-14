https://static.news.ru/photo/41597f8e-1f33-11ea-8c12-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил новый документ об эксперименте по специальному налоговому обложению для самозанятых граждан. Согласно федеральному закону, под его действие попадают ещё 19 регионов.

В список вошли Санкт-Петербург, Воронежская, Волгоградская, Ленинградская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Ростовская, Самарская, Сахалинская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, Красноярский и Пермский края. На сегодняшний день в эксперименте участвуют Москва, Подмосковье, Калужская область и Татарстан.

Налоговый режим для самозанятых подразумевает налог на профессиональный доход. Предприниматели, чьи доходы не превышают 200 тысяч рублей, могут поставить себе на смартфон приложение «Мой налог». С помощью него будут автоматически отчисляться 4%.

В октябре 2019 года налог для самозанятых планировали ввести в Чечне. По мнению представителей бизнеса, ограничения в законопроекте с тавят под угрозу реализацию нацпроекта. Отмечается, что прирост численности самозанятых граждан может составить 2,4 млн человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что налог для самозанятых граждан установят на уровне 2,5–4,5%.