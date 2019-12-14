Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил новый документ об эксперименте по специальному налоговому обложению для самозанятых граждан. Согласно федеральному закону, под его действие попадают ещё 19 регионов.
В список вошли Санкт-Петербург, Воронежская, Волгоградская, Ленинградская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Ростовская, Самарская, Сахалинская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, Красноярский и Пермский края. На сегодняшний день в эксперименте участвуют Москва, Подмосковье, Калужская область и Татарстан.
Налоговый режим для самозанятых подразумевает налог на профессиональный доход. Предприниматели, чьи доходы не превышают 200 тысяч рублей, могут поставить себе на смартфон приложение «Мой налог». С помощью него будут автоматически отчисляться 4%.
В октябре 2019 года налог для самозанятых планировали ввести в Чечне. По мнению представителей бизнеса, ограничения в законопроекте
Ранее NEWS.ru сообщал, что налог для самозанятых граждан установят на уровне 2,5–4,5%.
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