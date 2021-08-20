Евросоюз заморозил экономическую помощь Афганистану на €1 млрд

Евросоюз заморозил экономическую помощь Афганистану в размере €1 млрд на ближайшие семь лет. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Еврокомиссия собирается расширить пакет гуманитарной помощи для Афганистана сверх запланированных €57 млн, — отметила политик.

При этом глава Еврокомисси добавила, что пакет экономической помощи Афганистану в €1 млрд, который был рассчитан на ближайшие семь лет, будет временно заморожен, пока «Талибан» (организация запрещена в РФ) не начнёт соблюдать права человека.

Ранее стало известно, что ЕС признаёт, что радикальное движение «Талибан» выиграло войну в Афганистане, и считает, что необходимо начать диалог с новым руководством страны, дабы избежать гуманитарного и миграционного кризиса.

«Талибан» заявил о полном контроле над Афганистаном после 15 августа. Это произошло после того, как боевики без единого выстрела взяли Кабул. Официальный представитель группировки заявил, что в стране были окончены боевые действия. Президент страны Ашраф Гани сбежал в Объединённые Арабские Эмираты.