Eni опровергла открытие рублёвого счёта для оплаты поставок газа

Фото Ernesto Arbitraggio/Global Look Press

Итальянская нефтегазовая компания Eni не открывала рублёвый счет для оплаты за российский газ и продолжает проводить оплату в евро, сообщил финансовый директор компании Франческо Гаттеи. По его словам, которые приводит ТАСС, компания намерена оплачивать поставки в соответствии с условиями контрактов и международными санкциями.

Валюта контракта — евро. Мы продолжаем получать заявки в евро. Мы не открывали рублёвый счёт, — сказал Гаттеи.

Ранее агентство Bloomberg сообщило о том, что компания Eni SpA планирует открыть счёт в Газпромбанке, что позволит оплачивать поставки российского газа рублями. О том, сможет ли компания покупать энергоносители у РФ, не сообщалось, тем более что на это ей потребуется разрешение итальянского правительства и европейских властей.

До этого стало известно о том, что 10 европейских компаний на фоне заявления «Газпрома» о приостановке поставок газа в Польшу и Болгарию завели счета в Газпромбанке для оплаты топлива рублями.

Также 27 апреля австрийская компания OMV приняла условия оплаты российского газа по новой схеме и открыла счёт в Газпромбанке, где евро будут конвертированы в рубли. По словам канцлера страны Карла Нехаммера, австрийская сторона пришла к выводу, что новая схема оплаты не противоречит санкционным мерам.