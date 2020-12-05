Энергетики объяснили рост неплатежей в России

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Граждане РФ на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки осенью 2020 года вновь стали меньше платить за электричество и отопление. Опрошенные СМИ энергетики заявили, что отчасти рост долгов объясняется мораторием на штрафы за неуплату, принятым кабмином весной. Падение собираемости средств может повлиять на инвестпрограммы предприятий и вызвать рост аварийности на объектах, предупреждают эксперты.

В октябре 2020-го уровень оплаты за электроэнергию в РФ упал до 89,4%, тогда как годом ранее этот показатель составил около 92%, пишет ТАСС. Часть энергокомпаний отметили прямую связь снижения собираемости с более жёсткими ограничительными мерами, направленными на сдерживание распространения COVID-19 в субъектах страны.

Восстановление реальных располагаемых денежных доходов россиян после провала на фоне пандемии коронавируса будет небыстрым. Экономисты считают, что в следующем году справиться с ним не удастся. Реальные располагаемые денежные доходы населения — это денежные доходы минус обязательные платежи (налоги и сборы, проценты по кредитам и т. д.), скорректированные на инфляцию. С 2014 по 2017 год они непрерывно сокращались, в 2018 году показали околонулевой рост (+0,1%), а по итогам 2019 года увеличились лишь на 1% в годовом выражении.

Ранее NEWS.ru сообщал, что цены на новостройки в следующем году вырастут на 10–12%, в Москве — до 20%. Причинами подорожания стали повышенный спрос на жильё по льготной ипотеке под 6,5% и девальвация рубля.