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31 июля 2025 в 18:39

Энергетик описал последствия введения США пошлин против партнеров России

Энергетик Юшков: пошлины США против партнеров РФ повысят цены на нефть до $120

США рискуют спровоцировать рост цен на нефть до $120 (9,6 тысячи рублей) за баррель из-за новых пошлин против партнеров России, заявил NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, давление Вашингтона на партнеров Москвы, включая Нью-Дели, может привести к сокращению поставок и дефициту черного золота на мировом рынке.

Индия может испугаться санкций США, [которые они намерены ввести против партнеров РФ]. В 2022 году, когда РФ уходила с западных рынков, на время сократила добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки, а цены ушли в $120 за баррель. Сейчас речь идет о том, что Индию заставляют отказаться от 2 млн баррелей нефти из РФ в сутки. Когда США запугивают, что введут пошлины для стран на их товары, если они покупают российскую нефть, это может привести к тому, что нефть никто не будет брать. А если нашу нефть никто не будет брать, придется сократить добычу, будет также дефицит на мировом рынке, — пояснил Юшков.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что власти США не волнует торговля между Россией и Индией. По его словам, Москва и Вашингтон вовсе практически перестали продавать друг другу товары.

Экономист Георгий Остапкович ранее заявил, что Россия может потерять 1 трлн рублей из-за санкций Трампа в отношении Китая и Индии. Он отметил, что решение американского лидера приведет к отказу Индии от российской нефти, а Китай, в свою очередь, будет пытаться маневрировать.

США
Индия
нефть
Россия
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