Энергетик не исключил снижения потолка цен на российскую нефть в два раза Энергетик Юшков: ЕС может снизить потолок цен на российскую нефть в два раза — до $30

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

России нельзя ни в коем случае соглашаться с потолком цен на нефть даже на уровне $60 за баррель, так как ЕС может уменьшить показатель в два раза — до $30 за бочку, рассказал NEWS.ru эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Он отметил, что после введения ограничений и эмбарго на закупку черного золота у РФ, поставляемого морским путем, Москве придется переориентировать экспорт в Азию. Собеседник добавил, что если РФ начнет соблюдать требования ЕС, то рестрикции могут применить и к другим товарам.

$60 за баррель, с одной стороны, не такая низкая цена. С другой стороны, конечно, соглашаться на такие требования ни в коем случае нельзя, нужно их торпедировать. Если с $60 получится, то потом будет 50, 40, 30, а потом, если все удастся в отношении нефти, дальше применят механизм к другим товарам, экспортируемым Россией. ОПЕК+ тоже смотрят на эту ситуацию, им невыгодно создание прецедента, они смотрят на Россию — не надо создавать прецедент, иначе завтра и у них найдут нарушения прав человека и против них введут потолок цен, — считает Юшков.

По его словам, США изначально воспринимали потолок цен как санкцию против РФ, но поняли, что так можно влиять на стоимость ресурсов на мировом рынке на выгодном для себя уровне, и «производители нервно смотрят на ситуацию».

Наш бюджет на 2023 год запланирован исходя из стоимости нефти в $70 за баррель, $60 — мало. РФ будет игнорировать санкции, будет отправлять в страны, готовые брать по рыночным ценам. Конечно, соглашаться нельзя, переориентировать на Азию. Это и так произошло, так как вступило в силу эмбарго на поставки российской нефти в Европу морским путем, — отметил Юшков.

Евросоюз 2 декабря согласовал потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. 3 декабря его примеру последовали страны G7, а также Австралия. Ограничение должно вступить в силу с 5 декабря. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что с текущего года Европа будет жить без российской нефти. Он спрогнозировал, что вскоре ЕС начнет обвинять Москву в использовании нефти в качестве оружия.

Ранее сообщалось, что страны ОПЕК+ могут сократить добычу нефти после введения Западом ценового потолка для России. Сегодня состоится встреча представителей объединения, где они могут решиться на сокращение добычи нефти, поскольку взвешивают последствия надвигающегося запрета на экспорт сырой нефти из России.