Экспорт сельхозпродукции из России достиг рекордных показателей в пандемию

https://static.news.ru/photo/8671d222-c1d2-11eb-9177-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2020 году экспорт российской сельскохозяйственной продукции превысил импорт и вышел на рекордный показатель за всю историю России и СССР. Об этом «Известиям» сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

Такого не было ни в истории России, ни в СССР. То есть мы не только обеспечили внутренний рынок и не допустили пустых полок даже в период пикового спроса, но и увеличили экспортную выручку по итогам года до $30,5 млрд, — заявил Патрушев.

Министр отметил, что как бы дальше ни развивалась ситуация с коронавирусом, спрос на продовольствие в мире будет расти. И эта тенденция, по его словам, уже заметна в поведении глобальных импортёров, в частности Китая. Он также считает, что ни одна страна мира не сравнится с Россией по потенциалу в сфере сельского хозяйства.

Миру нужна еда, и мы, обладая таким огромным земельным банком, можем её предоставить. Главная задача — производить как можно больше востребованной продукции, — подчеркнул Патрушев.

Ранее доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова рассказала, что инфляция вернётся к нормальным темпам только в том случае, если в производстве и торговле начнёт развиваться конкуренция, а затраты во всех сфера оптимизируют. По словам Долговой, пандемия обрушила налаженные ранее связи и алгоритмы работы бизнеса. Эксперт полагает, что подобную динамику изменит лишь новый урожай, в связи с чем летом тема продовольственной инфляции с большой долей вероятности замедлится.