Эксперты заявили о снижении котировок золота в США

Котировки золота сохраняют низкую волатильность в связи с уверенным положением доллара. Однако в ближайшее время в экономику страны будет добавлена большая масса денег, которая может поддержать котировки драгоценного металла, сообщает ФБА «Экономика сегодня».

По состоянию на 11:30 утренних торгов 11 августа на бирже COMEX цены декабрьских фьючерсов на золото опустились на 0,01% — до $1731,65 за тройскую унцию, в то время как по итогам торгов 10 августа стоимость золота увеличилась на 0,31% — до $1731,71 за тройскую унцию. Это связано с уверенным положением доллара на рынке.

Рост доллара вызван позитивной статистикой по рынку труда: по мнению участников рынка, это может привести к сокращению мер поддержки экономики нынешней осенью. Доходности американских десятилетних казначейских облигаций также увеличились до 1,37%: инвесторы ожидают более раннего ужесточения денежно-кредитной политики в США.

Кроме того, в ближайшее время конгресс может утвердить инфраструктурный план президента США Джо Байдена объёмом 1 трлн долларов и ещё один пакет помощи в размере 3,5 трлн долларов. Если это произойдёт, в экономику страны будет добавлена большая денежная масса, которая может оказать давление на доллар, одновременно поддержав котировки золота. Пока же диапазон цен на золото сохранится в рамках $1720–1790 за тройскую унцию.

Ранее эксперт по инвестициям Максим Ачкасов заявил, что в условиях ускорения инфляции инвесторам стоит покупать реальные активы и уменьшать долю финансовых. По его словам, имеет смысл увеличивать в портфелях долю таких биржевых товаров, как сырьё, сельхозпродукция и драгметаллы.