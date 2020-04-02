Эксперты заявили о критичной ситуации для России на нефтяном рынке

https://static.news.ru/photo/f84dc0cc-74ee-11ea-82a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martin Schachermayer/flickr.com

Аналитическое агентство Argus проанализировало ситуацию на нефтяном рынке. Эксперты заявили о критичности положения для российских нефтяников.

По словам аналитиков, результаты формул, которые служат ориентиром при ценообразовании на внутреннем рынке России достигли отрицательных значений. Это означает, что затраты нефтяников на транспортировку и оплату экспортной пошлины превышают среднюю стоимость самого сырья.

Нюанс, однако, заключается в том, что экспортная пошлина в России привязана к цене на нефть и считается на основе цен прошлого месяца, когда цены были выше, а при цене на нефть ниже $15 пошлина вообще не уплачивается, — отметили в агентстве.

Как ранее сообщал NEWS.ru, Министерство энергетики РФ не исключило дальнейшего снижения цен на нефть.