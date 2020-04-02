Эксперты заявили о критичной ситуации для России на нефтяном рынке

Аналитическое агентство Argus проанализировало ситуацию на нефтяном рынке. Эксперты заявили о критичности положения для российских нефтяников.
По словам аналитиков, результаты формул, которые служат ориентиром при ценообразовании на внутреннем рынке России достигли отрицательных значений. Это означает, что затраты нефтяников на транспортировку и оплату экспортной пошлины превышают среднюю стоимость самого сырья.
Нюанс, однако, заключается в том, что экспортная пошлина в России привязана к цене на нефть и считается на основе цен прошлого месяца, когда цены были выше, а при цене на нефть ниже $15 пошлина вообще не уплачивается, — отметили в агентстве.
Как ранее сообщал NEWS.ru, Министерство энергетики РФ не исключило дальнейшего снижения цен на нефть.
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