Эксперты ВШЭ заявили, что рецессия в России закончилась

https://static.news.ru/photo/992c9aaa-8596-11eb-a12d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проведённая работа по анализу инвестиций в год пандемии коронавирусной инфекции нового типа в России показала, что в стране за счёт роста инвестиций и ВВП закончилась рецессия. Финал указанного экономического процесса фиксируется концом 2020 года. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщили специалисты Высшей школы экономики.

Как отметили эксперты, рост инвестиций (на 1,2% и 0,4%), как и ВВП (на 4,2% и 1,7%), наблюдался уже в третьем и четвёртом кварталах прошлого года.

В отличие от предыдущих рецессий, падение ВВП значительно превышало падение инвестиций, которые в силу инерционности многих инвестиционных проектов на крупных предприятиях, преобладающих в экономике России, просто не успели отреагировать на ухудшение экономической конъюнктуры, — цитирует сообщение ВШЭ «Коммерсант».

Рост основных макроэкономических показателей на протяжении двух кварталов подряд, резюмируют специалисты, позволяет говорить, что формально рецессия закончилась уже к началу текущего года.

Как ранее передавал NEWS.ru, заведующий кафедрой мировой экономики Российской экономической академии Г. В. Плеханова Руслан Хасбулатов считает, что в повышении в стране цен на продукты виновато правительство России.