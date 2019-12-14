https://static.news.ru/photo/8fb3454e-1fb9-11ea-9728-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Сервис по подбору персонала «Работа.ру» прогнозирует, что в 2020 году по-прежнему будет хватать рабочих мест водителям, рабочим и курьерам.

Также спросом на рынке труда пользуются повара, продавцы и официанты. Работодатели нуждаются и в профессионалах узких специальностей, особенно в сферах маркетинга, HR, IT и производства. Эксперты упоминают, что ряд профессии подвергается трансформации под влиянием новых технологий, но бояться конкуренции с роботами пока рано, передаёт РИА Новости.

Например, в торговых сетях появляется все больше касс самообслуживания, однако их пока еще нельзя оставить без присмотра консультантов. В маркетинге за последние 10 лет произошло глобальное смещение фокуса на digital-сегмент, — отметили в «Работа.ру».

Как писал NEWS.ru ранее, исследование сервиса по поиску работы HeadHunter показало, что российские работники всё чаще сами оплачивают проведение корпоративных мероприятий. Только 51% проводимых в компаниях и на предприятиях праздников оплачивается полностью из кармана работодателя.