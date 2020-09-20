Эксперты рассказали, когда туристам вернут деньги за аннулированные туры

https://static.news.ru/photo/e40a3f38-facb-11ea-9ef7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bulkin Sergey/NEWS.RU

Эксперты Ассоциации туроператоров России сообщили, что туроператоры обязаны согласовать компенсации за аннулированные туры с россиянами до 21 сентября 2020 года.

Подавляющее большинство туроператоров уже согласовали условия компенсации туристам за аннулированные туры, сообщает «Российская газета».

Туристам, которые не смогли совершить путешествие, предложили аналогичные туры или выплату денежной компенсации, которую туроператоры обязаны выплатить до 31 декабря 2021 года.

Отмечается, что туроператоры и их клиенты могли решить вопрос о компенсации и другими удобными способами.

В случае возврата туристам денег туроператоры также должны заплатить проценты в размере 1/365 ключевой ставки Центробанка на сумму неиспользованного тура за каждый календарный день — с момента подачи заявления о расторжении договора до дня возврата денег, — сообщили в издании.

При этом россияне старше 65 лет или безработные, которые зарегистрированы в службе занятости, должны получить денежные компенсации в течение 90 дней после запроса на возврат средств.

Как отметили в Ассоциации туроператоров России, около 1,5 млн туристов не смогли отправиться в путешествие из-за аннулированных туров.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство РФ утвердило правила возврата денежных средств клиентам туристических компаний на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Выплаты предусмотрены из фонда персональной ответственности туроператора. Отмечается, что средства могут быть возвращены, если иностранное государство ограничило въезд иностранцев в страну.