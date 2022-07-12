Что даст России продажа СПГ за рубли Эту идею «Газпрома» уже одобрили в Минфине

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Министр финансов РФ Антон Силуанов поддержал идею «Газпрома» продавать «недружественными странам» сжиженный природный газ (СПГ) за рубли. Сейчас ряду государств Европы так продается обычный, трубопроводный газ. С одной стороны, перевод СПГ в рубли обезопасит платежи, с другой — может еще больше укрепить нашу валюту, что для бюджета вредно, заявили NEWS.ru эксперты.

Что произошло

СПГ — это природный газ, охлажденный до жидкого состояния для удобства транспортировки. Он нужен для отопления помещений, находящихся вдали от трубопроводов, а также заправки кораблей и автомобилей. Его перевозят на морских судах (газовозах) или грузовиках на спецпредприятия, где нагревают и переводят в изначальное состояние.

На прошлой неделе начальник управления долгосрочных программ развития «Газпрома» Кирилл Полоус, выступая в Госдуме, предложил продавать СПГ недружественным странам за рубли.

Напомним, по указу президента, с 1 апреля такой механизм действует для продаж трубопроводного газа. Схема такая: покупатели из зарубежных стран открывают спецсчета в «Газпромбанке» и переводят туда доллары или евро. Затем деньги конвертируются в рубли и переводятся «Газпрому».

По мнению Полоуса, продажа СПГ за рубли помогла бы избежать «валютной конкуренции» между поставщиками разных видов газа.

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Сегодня в интервью «Ведомостям» министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что инициативу «Газпрома» «всячески поддерживает». И добавил: министерство выступает за перевод любых расчетов во внешней торговле в рубли.

«В нынешних условиях это справедливо», — сказал он.

О каких объемах идет речь

В России сжиженный газ в основном производится на двух больших заводах — это «Сахалин-2» и «Ямал СПГ», суммарная мощность которых составляет около 27,5 млн тонн СПГ в год. Кроме того, в нашей стране есть ряд малых и средних предприятий.

В 2021-м Россия экспортировала 29,1 млн тонн СПГ. По оценкам Федеральной таможенной службы, тогда мы заработали на экспорте СПГ $7,32 млрд. В этом году можно ожидать роста доходов до $8 млрд, сказал NEWS.ru аналитик информационно-аналитического центра TeleTrade Алексей Федоров.

Зачем торговать в рублях

Страны, покупающие наш трубопроводный газ за рубли, сейчас замотивированы на увеличение покупок нашего же СПГ. Ведь его еще можно получить за иностранную валюту, не тратясь на конвертацию. Так Федоров объясняет опасения по поводу «валютной конкуренции».

«Чтобы исправить этот дисбаланс, кренящий газовую отрасль России в пользу производителей СПГ, и нужен переход на расчеты в рублях», — говорит эксперт.

Аналитик компании BitRiver Владислав Антонов добавляет: перевод поставок СПГ в рубли увеличит безопасность платежей. Сейчас же сохраняется риск, что иностранные банки-корреспонденты, проводящие платежи от покупателей продавцам, просто их не обеспечат.

«Ведь Штаты и ЕС продолжают охотиться за российскими активами, чтобы их заморозить», — замечает он.

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Как это повлияет на нашу экономику

Переход на расчеты в рублях за СПГ может утвердить только президент, но поддержит ли он эту инициативу — вопрос, полагает эксперт межотраслевого центра Союза нефтегазопромышленников России Ирина Кезик.

Во-первых, это еще больше укрепит курс рубля, что невыгодно. Ведь чем ниже курс доллара, тем меньше рублей получит Россия от продажи своих товаров за доллары. Страдает и рентабельность многих производств, отмечает Кезик.

Во-вторых, пока не ясна ситуация с поставками газа по «Северному потоку» (они приостановлены до 21 июля из-за ремонта. — NEWS.ru), что оказывает [негативное] влияние на доходы бюджета. Поэтому, несмотря на поддержку Минфином инициативы «Газпрома», в этом вопросе еще далеко не все решено, — сказала она.

Впрочем, отмечает Федоров, «недружественные страны» в 2021 году купили около 55–60% от проданного иностранцам российского СПГ. В будущем от таких поставок Россия может зарабатывать около $4 млрд в год. Если их перевести в рубли, это не окажет заметного эффекта на нашу экономику, считает аналитик.

«$4 млрд — это лишь 0,8% от всего экспорта России, который в 2021 году достиг $493,3 млрд», — пояснил эксперт.

Кроме того, сейчас крупнейшие мировые заказчики сжиженного природного газа — Япония, Китай, Южная Корея и Индия.

«И с дружественными странами — Китаем и Индией — никаких проблем с оплатой нет. Для них могут разрешить оплату в национальных валютах», — добавляет Владислав Антонов.