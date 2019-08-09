https://static.news.ru/photo/3041c1a8-baa6-11e9-afbf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Объём выплат частного сектора России по внешним долгам в 2019 году может сократиться на 12,3% по сравнению с показателем прошлого года, составив $107 млрд. Такую оценку приводят эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ).

Этот прогноз подготовлен с учётом пересмотра во втором квартале графика платежей по внешним займам частного сектора в сторону повышения – с $20 до $29 млрд.

По последним данным Центробанка, частный сектор по итогам этого года, в соответствии с графиком платежей, должен выплатить почти $95 млрд; если дальнейший пересмотр графика платежей в погашение основного долга будет происходить в тех же пропорциях, что и за последние четыре квартала, то итоговая цифра увеличится на $12 млрд в сравнении с нынешними оценками.

Как ранее писал News.ru, платежи российских компаний по внешнему долгу в третьем квартале 2019 года могут составить $9,3 млрд, в четвёртом — $17,5 млрд.