Эксперты предсказали курс рубля в августе

https://static.news.ru/photo/b226e832-d2ca-11ea-a422-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Риски для рубля в традиционно тяжёлом для российского рынка августе существуют, однако в 2020 году они вряд ли реализуются. Значительных отскоков от нынешних уровней не должно случиться.

Такое мнение высказали эксперты, опрошенные РИА Новости.

По их мнению, главные риски для отечественной валюты скрываются в области возможных новых санкций и в динамике цен на энергоносители. Также возможно изменение курса из-за новой волны пандемии коронавируса, которая может накрыть Европу. Об этом заявил начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом финанс» Георгий Ващенко.

Начальник управления анализа финансовых институтов РИА Рейтинг Андрей Манько считает, что к концу лета рубль вернётся на уровни конца июля и август закончит в диапазоне 72–73 рубля за доллар и 84 рубля за евро.

В августе 2018 года доллар вырос на 8%, а в 2019 году — почти на 5%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российская валюта ослабела до минимума за два месяца к американской денежной единице и почти за четыре — к европейской. Среди россиян всё чаще можно услышать о грядущей девальвации рубля. Эксперты рассказали, ждать ли повторения «чёрного августа» 1998 года.