Эксперты оценили закон о запрете кредитов

Закон, согласно которому россияне смогут заранее отказываться от всех кредитов и ссуд на их имя, панацеей не станет, но сможет всерьёз затруднить действия мошенников. Об этом эксперты рассказали в беседе с «360».

По мнению руководителя общества защиты потребителей финансовых услуг «Финпотребсоюз» Игоря Костикова, закон не повлияет на количество кредитов, которые берут россияне, поскольку мошеннические займы составляют единицы процентов. Несмотря на это, специалист считает инициативу полезной, однако связывает её с надвигающимися выборами в России.

Как отметил Костиков отметил, если бы финансовые институты достаточно чётко отслеживали, кто берёт кредиты и на каких основаниях, таких проблем бы не возникало.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы создают законопроект, согласно которому россияне смогут заранее отказываться от всех кредитов. Проект может быть принят в связи с участившимися случаями мошенничества.

Поправки предполагается внести в Гражданский кодекс, законы «О потребительском кредите» и «О кредитных историях». В случае их принятия появится возможность через личный кабинет в «Госуслугах» или с помощью банков запретить самому себе брать займы любого характера. Это будет отображено в кредитной истории, из-за чего банки смогут вовремя предпринять необходимые действия по противодействию мошенничеству.