Эксперты оценили рекордное снижение числа биткоинов на биржах

Снижение числа биткоинов на криптовалютных биржах не приведёт к спаду курса электронной валюты. Об этом сообщает РБК со ссылкой на слова сооснователя криптобиржи EXMO Ивана Петруховского.

Эксперт подчеркнул, что массовый вывод валюты с бирж объясняется желанием клиентов вывести валюту на сторонние кошельки. Такие манёвры происходят обычно при больших сделках, считает Петруховский.

В свою очередь, генеральный директор Xena Financial Systems Антон Кравченко отметил, что большинство современных бирж являются не самым безопасным местом для хранения крупных объёмов криптовалюты.

По этой причине влиятельные клиенты предпочитают переводить биткоины на так называемые «холодные кошельки» — ресурсы, которые не зависят от подключения к интернету. По мнению Кравченко, такие места хранения валюты практически не подвергаются взломам в отличие от «горячих» аналогов.

Однако по словам старшего аналитика портала BestChange.ru Никиты Зуборева, проблема таких манипуляций на рынке криптовалюты заключается в том, что электронные кошельки клиенты зачастую невозможно отследить. По этой причине эксперт предпочёл не говорить о массовом переходе валюты в «холодную» зону с таких бирж как Binance или Coinbase.

Помимо этого, Зуборев также не стал исключать возможности стимулирования со стороны игроков к поднятию биржевой стоимости самой популярной в мире криптовалюты.

Это может оказаться и простой попыткой <….> подтолкнуть курс вверх с помощью сравнения паттернов. Многие вкладчики, купившие биткоин дороже $40 тысяч, хотят верить в любую подобную возможность, —подчеркнул аналитик.

Ранее руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур назвал причины взлёта биткоина. По его словам, изменения в стоимости криптовалюты вызваны положительным новостным фоном, в частности из-за инвестиций SpaceX в цифровое золото.