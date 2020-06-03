Эксперты назвали магазины, где дешевле купить водку и пиво

https://static.news.ru/photo/ddcd145e-a5fa-11ea-98fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рекомендательный сервис Rate&Goods провёл исследование сети магазинов на предмет стоимости алкогольных напитков. За год цены на алкоголь в разных торговых сетях изменились, и где-то пиво подорожало на 10%, а где-то водка подешевела на 24%.

В одном магазины сходятся: шампанское подорожало на 9,3%. Исследование проводилось на базе 259 тысяч чеков, полученных от покупателей таких торговых сетей, как «Магнит», «Ашан», «Перекрёсток», «Красное и белое», «Метро» и других. Сервис изучил категории алкогольной продукции, а не цены на отдельные товары, сообщает «Прайм».

Изменение средней цены в чеках может быть обусловлено выбором покупателя более дешёвой продукции либо решением продавца изменить цены. Пиво подорожало в магазинах «Перекрёсток» на 10% и в «Дикси» на 9%. Подешевело в магазинах «ОКей» на 2%, в «Магните» на 3%, в «Ленте» на 10%, в «Метро» на 24%.

Вино подорожало в «Мария РА» на 30%, в «ОКей» на 21%, подешевело в «Ашане» на 1%, в «Дикси» на 8%, в «Перекрёстке» на 9%, в «Метро» на 16%.

Шампанское подорожало в магазинах «Ашан» на 38%, подешевело в «Ленте» на 8%. За год показатель вырос в общем на 9,3%.

Цена на водку больше всего выросла в «ОКей» — 48%, в «Мария РА» — 38%. Понизилась в «Пятёрочке» — 4%, в «Перекрёстке» — 24%.

Коньяк подорожал в «Перекрёстке» на 65%. Подешевел в «Магните», «Метро», «Красное и белое» от 11 до 12%. Цена на виски выросла в «ОКей» на 14%, уменьшилась в «Ленте» на 4%, в «Магните» на 25%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Республики Карелия Антон Парфенчиков подписал постановление, согласно которому в регионе вновь разрешена продажа спиртных напитков до 22:00. С 1 апреля 2020 года алкоголь в Карелии можно было приобрести с 10 до 14 часов.