Эксперт указал на риск разных коэффициентов в частных фондах и ПФР

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) с 1 августа увеличили размер пожизненных и срочных пенсионных выплат. Средневзвешенные корректировочные коэффициенты составили 8% и 7,1% соответственно. Пенсионный фонд России в то же время применил коэффициенты 9,1% и 8%.
Корректирующие коэффициенты — это минимальный размер увеличения накопительных пенсий. По данному виду накоплений корректирующая индексация традиционно проводится 1 августа, в отличие от страховых пенсий, которые повышают зимой. Как
Сейчас мы видим некий перекос в уровне индексации — НПФ просто не поспевают за тенденциями на фоне меняющихся экономических реалий. И в данном случае государству стоило бы поддержать систему негосударственных накоплений — подумать, как предоставить крупным корпорациям дополнительные льготы, чтобы они сохраняли социальный пакет гарантий для своих сотрудников, в том числе повышенную пенсию, — подчеркнул эксперт.
Сафонов добавил, что сейчас сложилась ситуация, при которой многие компании стремятся сэкономить деньги на фонде оплаты труда и снижают отчисления в НПФ. Это может повлечь проблемы для частной пенсионной системы, потенциально фатальные. Эксперт отметил, что пенсионная система по сути похожа на обычный банк, а потому сталкивается с похожими рисками.
Ранее NEWS.ru сообщил, что ПФР продлил до конца августа упрощённый порядок оформления пенсий и социальных выплат, введённый с апреля из-за коронавируса.
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