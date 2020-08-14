Эксперт указал на риск разных коэффициентов в частных фондах и ПФР

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Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) с 1 августа увеличили размер пожизненных и срочных пенсионных выплат. Средневзвешенные корректировочные коэффициенты составили 8% и 7,1% соответственно. Пенсионный фонд России в то же время применил коэффициенты 9,1% и 8%.

Корректирующие коэффициенты — это минимальный размер увеличения накопительных пенсий. По данному виду накоплений корректирующая индексация традиционно проводится 1 августа, в отличие от страховых пенсий, которые повышают зимой. Как объяснил изданию «Экономика сегодня» профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов, изначально все средства аккумулировались в корпорации ВЭБ РФ, затем участникам системы позволили перевести деньги в частные фонды, а в государственном сегменте остались «молчуны» — люди, которые не указали, как они хотят распорядиться своей пенсией. Это привело к парадоксальной ситуации. Уровень доходов НПФ от инвестирования средств вкладчиков выше, чем у ВЭБ РФ. Но после того как частный фонд потратит средства на своё существование, баланс меняется. При прежнем уровне ключевой ставки за счёт доходов с депозитов НПФ удавалось получить больше, теперь же индексация стала выше в государственном сегменте. Эта ситуация влечёт определённые риски для накопительной системы.

Сейчас мы видим некий перекос в уровне индексации — НПФ просто не поспевают за тенденциями на фоне меняющихся экономических реалий. И в данном случае государству стоило бы поддержать систему негосударственных накоплений — подумать, как предоставить крупным корпорациям дополнительные льготы, чтобы они сохраняли социальный пакет гарантий для своих сотрудников, в том числе повышенную пенсию, — подчеркнул эксперт.

Сафонов добавил, что сейчас сложилась ситуация, при которой многие компании стремятся сэкономить деньги на фонде оплаты труда и снижают отчисления в НПФ. Это может повлечь проблемы для частной пенсионной системы, потенциально фатальные. Эксперт отметил, что пенсионная система по сути похожа на обычный банк, а потому сталкивается с похожими рисками.

Ранее NEWS.ru сообщил, что ПФР продлил до конца августа упрощённый порядок оформления пенсий и социальных выплат, введённый с апреля из-за коронавируса.