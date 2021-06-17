Эксперт объяснил рост интереса к личным деньгам у россиян

https://static.news.ru/photo/919ef778-cf7f-11eb-ba61-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В последнее время у россиян наблюдается рост интереса к личным деньгам, который с годами будет нарастать. Об этом NEWS.ru сообщил экономист Сергей Жаворонков.

С годами люди будут с большим интересом относиться к разным финансовым инструментам, становиться финансово грамотными и понимать, где выгодно или нет. Например, в США две трети населения имеют своего финансового консультанта и это нормальная практика, в России же всего несколько процентов. Но ничего критичного в этом нет, — сообщил экономист.

Что же касается большого количества заявлений на досрочный переход между фондами, эксперт отметил тот факт, что в целом это происходит из-за людей, которые только начинают работать или работают не так много времени. Они смотрят на общую доходность того или иного фонда, так как система рассчитана на долгосрочный период, поэтому не боятся потерять инвестиционный доход из-за досрочного перехода.

Ранее стало известно, что россияне занялись переводом пенсионных накоплений. К началу лета заявление на перевод пенсионных накоплений между страховщиками подали более 42 тысяч граждан.