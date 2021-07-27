Эксперт связал жалобу Тимченко и Ротенберга с «бюджетными мегапроектами»

Жалоба президента «СГМ-Мост» Аркадия Ротенберга и главы «Стройтрансгаза» Геннадия Тимченко на кризис в строительном секторе не имеет ничего общего с эффективной работой более мелких предприятий по всей стране. Такое мнение высказал в беседе с NEWS.ru генеральный директор Некоммерческого партнёрства «Объединение строителей Санкт-Петербурга» Алексей Белоусов.

По его словам, структуры Ротенберга и Тимченко имеют дело в основном с гигантскими бюджетными проектами с заранее заложенной в них сметой. Поэтому неудивительно, что в условиях тотального экономического кризиса, вызванного коронавирусной пандемией, цены договоров заметно выросли.

Их проекты могут стоить сотни миллиардов рублей, стоимость одного Крымского моста чего только стоит (почти 228 млрд рублей. — NEWS.ru)... Ротенберг и Тимченко, естественно, не могли заранее предсказать тот ковидный кризис, который привёл к повышению их смет. Поэтому они сейчас в панике ищут способа выйти из ситуации, прося помощи у президента Путина, хотя с учётом размеров их состояний могли бы решить проблему самостоятельно, — подчеркнул он.

К повышению смет, по его мнению, могли привести ряд факторов, включая повышение цен на грузоперевозки, подорожание основных видов строительных материалов и энергоносителей. В частности, некоторые виды металла, используемые в строительных работах, выросли в цене на 30%.

Экономическая политика нашего правительства сделала всё возможное, чтобы отечественным производителям было выгоднее продавать продукцию за рубеж. В итоге цены на внутреннем рынке стали быстро расти, затронув в том числе и крупный строительный сектор, состоящий из бюджетных мегапроектов, — отметил эксперт.

Он также отметил, что российские власти сами создают кризис у крупнейших застройщиков, занимаясь бюджетным проектным финансированием. Под эти цели нужны большие средства банков, которые, в свою очередь, существенно поднимают процентные ставки, необоснованно увеличивая итоговую стоимость строительства того или иного «мегапроекта».

В то же время строительные компании с меньшими финансовыми оборотами работают гораздо эффективнее в силу сравнительно небольших рисков при составлении смет. Аналитик подчеркнул, что застройщики по-прежнему покупают земли под новые объекты, укладываются в отведённые сроки работ и в целом чувствуют себя уверенно на внутреннем рынке.

Контракты крупнейших застройщиков, в отличие от малых и средних, в большинстве своём носят долгосрочный характер. В связи с этим у них в разы больше рисков уйти в минус по итогам строительных работ, — заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что Минстрой ответил отказом компаниям Ротенберга и Тимченко на жалобу к президенту России Владимиру Путину. В том письме бизнесмены, в частности, заявили о понесённых финансовых убытках за последние шесть лет в размере 137 млрд рублей и попросили главу страны заняться совершенствованием отрасли.

В документе Минстроя подчёркивается, что у преобладающей доли дорожно-строительных организации с 2015 по 2020 год рост чистой прибыли составил от 19% до 125%. По этой причине в ведомстве отметили, что оснований для изменения ценообразования и регулирования в этой отрасли нет.