Эксперт спрогнозировал падение курса рубля после его укрепления

Курс рубля может вновь просесть после его укрепления на этой неделе. На положительную динамику российской валюты повлияло повышение ключевой ставки до 7,5% в пятницу, 22 октября, рассказал агентству ПРАЙМ инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

Эксперт полагает , что после такой сильной динамики рублю будет непросто развить успех в ближайшее время.

Конец уходящей недели ознаменовался сильной динамикой российского рубля к доллару США. Основной импульс укрепления, в результате которого доллар отступал под отметку 70 рублей, достигая минимумов с июня 2020 года, был связан с пятничным повышением ключевой ставки Банком России. Вместе с тем, как можно было заметить, пара USD-RUB очень недолго гостила ниже отметки 70, и мы полагаем, что рублю будет очень непросто развить успех в ближайшее время, — пояснил Бахтин.

Отрицательно повлияет на рубль в ближайшее время негативная динамика рублёвого долга, отмечает эксперт. Отрицательно скажется на курсе рубля и ближайшее заседание ФРС, на котором будет заявлено о начале сворачивания стимулирующих мер.

Ранее доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский заявил, что до конца 2021 года серьёзные колебания рубля от нынешнего курса в отношении доллара и евро маловероятны, так как позитивные и негативные факторы уравновешивают друг друга.