Эксперт оценил возможность резкого падения курса рубля до конца года

До конца 2021 года серьёзные колебания рубля от нынешнего курса в отношении доллара и евро маловероятны, так как позитивные и негативные факторы уравновешивают друг друга. Об этом рассказал агентству ПРАЙМ доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский.

По словам финансиста, большинство экспертов считают , что позитивные и негативные факторы будут уравновешивать друг друга до конца года и отклонения от индикативного курса рубля к доллару и евро крайне маловероятно.

В частности, факторами, играющими на пользу рублю, стали высокие цены на сырьё, быстрое восстановление экономики РФ и жёсткая политика Центробанка.

В то же время на российский рубль давят усиление санкционной риторики США и преобладание операций carry-trade на российском фондовом рынке со стороны нерезидентов.

Ранее финансовый журналист написал, что заявление главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о том, что сбережения необходимо хранить в рублях, является сигналом скорой девальвации российской валюты.