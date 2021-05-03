Эксперт спрогнозировал нетрадиционный рост курса рубля в мае

https://static.news.ru/photo/f05007d0-abe9-11eb-ae17-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская валюта, как и многие рисковые активы, подвержена традиционному сезонному падению в мае, однако в текущем году рубль может продолжить рост, начавшийся ещё в апреле. Об этом РИА Новости сообщил аналитик компании «Фридом финанс» Валерий Емельянов.

Есть чёткая закономерность, что в отпускной период с мая по октябрь все рисковые активы, приобретаемые инвесторами из США, в том числе акции и облигации «развивающихся» рынков, показывают доходность в разы ниже, чем с ноября по апрель, — пояснил Емельянов.

По его словам, за всю историю американского рынка около 60% майских сессий демонстрировали убыток. На российском рынке за последние 10 лет в мае облигационный индекс, отражающий стоимость отечественных госбондов, шесть раз снижался и только четыре раза рос. Рубль в 60% случаев в мае также падал.

При этом Емельянов отметил, что в мае этого года рост курса рубля очень вероятен, так как российский рынок в прошлые месяцы был перепродан из-за санкций и сейчас возвращается к нормальному состоянию.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев ранее заявил, что со временем количество санкций в отношении России будет только увеличиваться, что приведёт к ослаблению рубля до 80 рублей за доллар, но процесс этот, скорее всего, будет постепенным. При этом Деев напомнил, что курс российской валюты меняется в зависимости от совокупности факторов, как положительных, так и отрицательных для рубля.

По его словам, сейчас угроза санкций со стороны США немного снизилась и потому рубль укрепляется — инвесторы покупают российские активы. Кроме того, курс поддерживает стабильность нефтяных цен.