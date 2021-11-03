Эксперт рассказала, когда и как вырастут тарифы на услуги ЖКХ в 2022 году

Представитель управляющей компании рассказала, с какого числа и насколько повысятся услуги ЖКХ в следующем году. По словам инженера ГБУ «Жилищник» по имени Наталья, большинство тарифов повысятся с 1 июля будущего года, согласно приказу правительства, пишет LIFE.RU.

Но есть и «второстепенные» услуги, которые формально не относятся к жилищно-коммунальным, но также присутствуют в платёжной квитанции. Это стоимость содержания жилья, взносы на капремонт, оплата общедомовой телевизионной антенны, домофона и прочее, которые вырастут сразу с начала 2022 года, — пояснила эксперт.

Повышение тарифов для каждого региона будет разным, в среднем оно составит 4,3%. Самое большое повышение цен на услуги ЖКХ произойдет в Чечне и составит 6,5%, Санкт-Петербурге — 6,3%, в Крыму, Севастополе и Татарстане, где прирост составит 6,2%.

Самое минимальное повышение цен ожидается в Свердловской области — 2,9%, Марий Эл — 3,2%, на Чукотке — 3,3%. В Москве тарифы на ЖКУ вырастут на 6%. Объявленное приказом правительства повышение распространяется на стоимость горячей и холодной воды, электро- и теплоэнергии, газа, Твёрдого топлива при наличии печного отопления, отведение сточных вод и обращение с твёрдыми отходами.

Ранее сообщалось, что россиянам стоит готовиться к очередному увеличению тарифов ЖКХ. Но на этот раз ценник на услуги может вырасти больше, чем обычно.