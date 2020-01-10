https://static.news.ru/photo/be5b03c4-3381-11ea-913b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России должна быть проведена полная модернизация коммунальной инфраструктуры. Помимо этого, жителям страны нужно помочь сделать в своих жилых помещениях энергоэффективные ремонты. Так считает исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

Говоря об инициативе правительства штрафовать ресурсоснабжающие компании за завышение стоимости услуг, она отметила, что снизить платежи за ЖКХ лучше получится при помощи повышения энергоэффективности, а не в плоскости контроля за организациями, пишет «Москва 24».

Люди переплачивают за низкую энергоэффективность, за потери, утечки и так далее. Улучшение всего этого дало бы больший эффект, чем штрафы, которые планирует установить правительство, — считает Разворотнева.

По её словам, норма о штрафах в пользу потребителя за неправильно начисленную плату в Жилищном кодексе уже была. Если гражданин обращался в жилищную инспекцию с жалобой на неправильный расчёт и это подтверждалось, то организация выплачивала штраф в пользу потребителя в размере половины неправильно начисленной суммы.

Первый зампред фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев ранее сообщил, что ресурсоснабжающие компании вскоре могут начать наказывать за повышение стоимости услуг ЖКХ. По его словам, соответствующий законопроект поручено подготовить Минстрою, писал NEWS.ru.