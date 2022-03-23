Эксперт рассказал, почему IT-специалистам лучше не уезжать из России

Из России чаще всего уезжают те IТ-специалисты, которых забирают сами компании, но граждан РФ за рубежом не все ждут и отношение к ним не такое тёплое, заявил главный разработчик сайта Кремля Артём Геллер в беседе с «360».

Их мало кто ждёт в странах, расположенных недалеко от нас. Там есть свои специалисты, есть свой рынок. Конечно, в какой-то степени все эти рынки нуждаются в новых кадрах, но не в таком большом количестве, — сказал Геллер.

По словам эксперта, большое количество айтишников перебрались в Грузию и Армению. Он уверен, что условия труда там тяжелее, чем в РФ.

В Ереване, в Тбилиси гигантское количество российских специалистов. Завышаются цены на квартиры, относятся к ним не очень хорошо. И вообще непонятно, зачем ехать из страны, где к тебе хорошо относятся, в страну, где это будет, возможно, уже не так приятно, — продолжил он.

С начала военной спецоперации на Украине в российском госсекторе резко вырос спрос на IT-специалистов, по ряду профилей — более чем на 100%. Власти планируют увеличить объём грантов и кредитов на разработку отечественных программных платформ. Эксперты уверены, что интерес государства обусловлен желанием остановить отток программистов из России.