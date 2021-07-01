Эксперт рассказал, почему исчезает промышленность в больших городах

В современном мире активно развиваются информационные технологии, которые требуют концентрации образованных людей, и благодаря им развиваются города и исчезает промышленность. Об этом NEWS.ru рассказал экономист Михаил Делягин.

В России, по мнению эксперта, промышленность исчезает в невероятных масштабах. Например, из регионов часто слышны сообщения о том, что погибает лесопильный бизнес или страдает сфера переработки материалов.

Промышленность, по сути, вырублена, и вся страна покрыта руинами. А оставшиеся заводы тоже постепенно закрываются, — отмечает Делягин.

Кроме того, в крупных городах более развита покупка и доставка товаров, постепенно растёт цена на недвижимость. Когда же земля становится очень дорогой, то завод вытесняют и на его месте строятся «человейники». В свою очередь все эти дома обслуживаются разными организациями, подключаются интернет-провайдеры, открываются разные бизнесы. Это всё сфера услуг и она будет только расти, пояснил он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что большие города будет захватывать сфера услуг. При этом роль промышленности постепенно уменьшается и переходит на второй план.