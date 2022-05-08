Эксперт рассказал о возможности России перенаправить газ из Европы в Азию Консультант Vygon Consulting Тимонин: Россия сможет перенаправить газ из Европы в Азию

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Консультант Vygon Consulting Иван Тимонин заявил, что российский газ, который поступает в Европу, можно полностью перенаправить в Азиатско-Тихоокеанский регион. Для этого следует развить экспортную инфраструктуру, отметил он в беседе с РИА Новости.

Потенциально объёмы российского экспорта, поступающие в настоящее время в Европу, могут быть перенаправлены в Азиатско-Тихоокеанский регион в полном объёме, однако для этого потребуется активное развитие экспортной инфраструктуры — строительство новых газопроводов и заводов СПГ, что также потребует времени, — объяснил эксперт.

По его мнению, переориентироваться на Азию нужно не только из-за санкций, но и из-за рыночных факторов. Именно на страны Азии придётся более половины роста мирового спроса на природный газ на горизонте до 2025 года. К этому сроку их потребности вырастут примерно на 160 млрд кубометров относительно текущего уровня, считает Тимонин.

Он добавил, что проработкой новых проектов следует начать заниматься сейчас, поскольку ту же «Силу Сибири» прокладывали пять лет.

Ранее стало известно, что Европа в мае взрывными темпами по сравнению с апрелем импортировала российский газ, заявил заместитель главного директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев. По его словам, этому способствовал ряд факторов, в том числе более выгодная цена и риск новых отключений потребителей.