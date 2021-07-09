Эксперт рассказал о роли США в ситуации с «Северным потоком — 2»

Высказывания премьер-министров Литвы и Украины о том, что негативное влияние «Северного потока — 2» должно быть уменьшено, в целом адресованы американским коллегам. Об этом «Экономике сегодня» рассказал старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Позиция Украины и Литвы говорит о том, что они хотят показать свою преданность, повторяя то, что хотят услышать в США. Но, несмотря на все протесты, вторая линия трубопровода должна открыться уже в августе и газ сможет полноценно поступать в Европу уже к концу года, отметил эксперт.

Нельзя сказать, что у Литвы и Украины есть какое-то твёрдое обоснованное мнение о том, какую роль играет «Северный поток — 2» для Европы. Ведь ожидается, что не только одна Германия будет получать выгоду, — добавил Оленченко.

Основная мысль критиков трубопровода заключается в том, что этот проект подчинит Европу России. Оленченко подчёркивает, что эта идея зародились в США.

Американская сторона может разрабатывать очередной пакет санкций и с помощью Украины с Литвой пытаться генерировать отрицательное настроение в европейских кругах по отношению к «Северному потоку — 2» .Тем самым Киев и Вильнюс берут на себя роль стран, которые просто отрабатывают заранее прописанные роли. Но политических очков среди европейских коллег они не получат, уверяет эксперт.

Ранее премьер Украины предрёк остановку «Северного потока — 2». Денис Шмыгаль убеждён, что газопровод «Северный поток — 2» не будет достроен.