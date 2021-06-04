Эксперт рассказал, может ли банк отказать в закрытии кредитки

https://static.news.ru/photo/e0651f7a-c53b-11eb-ad17-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зачастую, выведя кредитную карту в ноль и отправив её в утиль, держатель забывает закрыть её официально, чем навлекает на себя претензии со стороны банков. С добросовестными клиентами порой происходит наоборот — финансовые организации сами игнорируют их обращения.

Форумы пестрят жалобами граждан на ситуации, при которых после обращений в отделения банков с просьбами о закрытии кредитных карт сотрудники финансовых организаций отказывались оформлять соответствующие заявления.

Директор банковского института Высшей школы экономики Василий Солодков в разговоре с NEWS.ru заявил, что банк не имеет права отказать в закрытии кредитной карты. Речь идёт о ситуациях, когда все расчёты по кредитной карте завершены, а условия договора выполнены, рассказал эксперт.

Если же банк всё равно наотрез отказывается осуществлять процедуру, стоит смело идти дальше. Эксперт рекомендует обращаться в Центральный банк России или в суд, к финансовому омбудсмену или непосредственно к уполномоченному по защите прав потребителей.

Стоит обратиться к нему, обрисовать ситуацию и попросить поспособствовать закрытию карты, поскольку банк отказывается это делать, — заключил специалист.

По словам Солодкова, удобнее всего составить письменное заявление и направить его адресату, после чего ситуация будет взята на контроль и решена.

Ранее эксперт рассказал, что делать, если банк навязал платные услуги.