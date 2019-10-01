https://static.news.ru/photo/ac8d4f88-e43c-11e9-aa3d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Система, в которой богатые россияне старались уходить от налогов за счёт недолгого пребывания в стране, являлась несправедливой. После её изменения государственная казна пополнится дополнительными активами, идущими на пользу населению. Об этом News.ru заявил первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

Таким образом он прокомментировал внесённый в Госдуму проект Минфина, ужесточающий налогообложение для состоятельных граждан.

Сигал отметил, что любые реформы в области налогообложения имеют под собой достаточно открытый и явный подтекст. Министерство финансов старается оптимизировать и улучшить систему сбора налогов, за счёт которой формируется более 80% государственного бюджета.

В первую очередь это необходимо для улучшения социальной и экономической сферы жизни россиян, так как все полученные деньги перераспределяются на различные социальные нужды, — пояснил он.

Сигал считает, что за счёт ужесточения налогообложения для богатых увеличатся доходы государства, которые будут направлены на повышение уровня жизни россиян.

Помимо этого, данная мера, по заявлениям самого Минфина, направлена на возвращение в Россию мигрировавшего бизнеса, что станет сильным драйвером экономики, — отметил он.

По словам Сигала, сейчас российское правительство разрабатывает большее количество изменений и нововведений в налоговое законодательство. На данный момент оно может быть направлено на улучшение благосостояния страны, в связи с чем население, вероятно, понесёт незначительные убытки.

Однако в долгосрочной перспективе такие решения Минфина приведут к неизбежному упрощению системы налогообложения, что сделает жизнь россиян лучше и удобнее, — пояснил вице-президент «Опоры России».

Как ранее писал News.ru, Минфин предлагает автоматически считать налоговыми резидентами граждан, которые провели в России более 90 дней в году. Если в стране было проведено менее трёх месяцев, гражданин будет считаться налоговым резидентом при наличии в стране недвижимости, бизнеса и личных контактов, писал News.ru.